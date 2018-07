Choque de realidade

A lição veio numa hora em que não há riscos; ao contrário, só traz benefícios. A bola do Santos anda cheia, e com méritos, e eu jamais defenderia a tese de que precisa diminuir a qualidade para obter resultados. De qualquer forma, a resistência da Lusa mostrou que mesmo equipes com jovens talentosos e ousados às vezes precisam de dose extra de adrenalina e dedicação para não quebrar a cara.

A queda não veio por pouco, sobretudo no primeiro tempo. O Santos entrou seguro de que chegaria à 10ª vitória consecutiva no Estadual e demorou para perceber que a Lusa não estava para brincadeira. Benazzi armou paredão no meio-campo e emperrou as arrancadas santistas. Robinho, André, Neymar em poucas ocasiões eram servidos por Ganso, bem marcado.

E tome pressão da Lusa! O alerta foi ligado aos 14 minutos, com o gol de Héverton. O Santos sentiu o golpe e custou para recompor-se. O equilíbrio veio apenas na etapa final, principalmente com as mudanças de Dorival Júnior, que optou por carga total. Marquinhos (este na primeira fase ainda), Zé Eduardo e Madson tomaram lugar de Roberto Brum, André e Pará. O trio acelerou o ritmo do jogo e acionou mais Robinho, Neymar e Ganso. Com isso, as chances apareceram, assim como as boas defesas do goleiro Fábio. A Lusa respondeu à altura, o duelo ficou emocionante e o empate aos 44 trouxe alívio ao Santos. E a certeza de que distração dessas, no mata-mata, pode mandar o sonho do título pra Lua.

SEM ZEBRA

O São Caetano entortou a vida do Palmeiras, semanas atrás, mas não repetiu a dose, em Barueri, pra cima do Corinthians. Nem tentou: abdicou do jogo atrevido e se deixou dominar. A vitória foi magra, mas lógica. Mano Menezes manteve o rodízio e pôde observar que Iarley, Danilo e Morais ainda estão em condição aquém dos demais.

COPA EM SÃO PAULO

Não entendi onde a Fifa pretende chegar ao acrescentar exigências a cada projeto que o São Paulo apresenta para adaptar o Morumbi para a Copa de 2014. Dá para deduzir, pelas críticas e advertências do comando da entidade internacional, que o principal estádio paulistano está no talo ou perto disso. A casa tricolor não é o palácio que seus dirigentes às vezes tentam vender, como também não é a palhoça que andam a insinuar.

Por coincidência, junto com as críticas ao Morumbi despontam sinais de que a solução para não excluir a maior cidade do País de etapas importantes do Mundial estaria na construção de novo campo. Muito bem. Com dinheiro de quem? Público, talvez? Depois, para quem ficaria a arena? Quem sabe para clube sem moradia própria e que receberia, de bandeja, um presentão pago por todos nós?

MELINDRES

Já vi muita discordância entre imprensa e esportistas - até aí, normal. Tenho notado, porém, crescente desgaste nessa relação, e de mão única. Nunca antes neste País, jogadores, dirigentes e técnicos de qualquer modalidade se mostraram tão melindrados com críticas. Existem injustiças e exageros em certas abordagens da mídia? Verdade. Mas hoje há muito não-me-toque por parte das celebridades. O diálogo e a discordância saudáveis são trocados por ofensas e ressentimentos públicos. Por isso, pra mim, santo só existe no céu. Amém.