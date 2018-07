Choque entre carros e manada de búfalos deixa 1 morto Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na madrugada deste domingo, após um acidente entre três carros e uma manada de búfalos no quilômetro 415 da BR-386, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 12 búfalos escaparam de uma fazenda que fica às margens da estrada e invadiram a pista. Três carros que passavam pelo local se chocaram contra sete animais.