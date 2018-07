Choque entre ônibus e caminhão deixa 10 mortos na BA

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas, ocupantes do veículo de passageiros, seguiam da região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde trabalharam no corte de cana, para São José da Tapera (AL).

Ainda não se sabe quais as circunstâncias da colisão frontal entre os veículos, ocorrida por volta das 4 horas. Nove pessoas morreram no local. Três foram levadas para o Hospital Prado Valadares, na cidade de Jequié, mas uma não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente, mas fez contato com a PRF no início da manhã.