Choque inicia reintegração de prédio de Reitoria da USP Teve início às 5h10 a ação de reintegração de posse do prédio da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP), na zona oesta da capital, ocupado desde a madrugada do último dia 2 por dezenas de estudantes que exigem o fim da presença da Polícia Militar dentro do câmpus.