Choques entre tribos rivais matam 50 Pelo menos 50 pessoas morreram em dois dias de choques tribais envolvendo o Exército iemenita e grupos xiitas e salafistas (sunitas) no norte do Iêmen. No primeiro confronto, na quarta-feira, 21 rebeldes e 4 militares, entre eles um coronel, foram mortos na Província de Omran. Em Damaj, 23 militantes xiitas morreram ontem em choques com rebeldes salafistas. Outros dois líderes xiitas foram mortos por um grupo rival na fronteira com a Arábia Saudita. Há dois meses o governo tenta conter a ação de rebeldes xiitas, acusados de receber apoio de grupos iranianos.