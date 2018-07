Choques étnicos deixam mais de 100 mortos no sul do Sudão Confrontos étnicos deixaram mais de 110 mortos no fim de semana no sul do Sudão, informou ontem o Exército. Centenas de homens armados da tribo de Lou Nuer atacaram na manhã de domingo a vila de Duk Padiet, do grupo rival. Os milicianos incendiaram 2 mil casas e dispararam contra fiéis que estavam na igreja. Dos mortos, 61 eram civis que moravam na vila, 28, soldados ou policiais, e 23, da milícia que lançou o ataque.