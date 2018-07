Choques marcam três anos de golpe militar Milhares de tailandeses protestaram ontem para lembrar os três anos do golpe militar que depôs o premiê Thaksin Shinawatra. Em Bangcoc, os manifestantes enfrentaram 6 mil policiais. No nordeste do país, camponeses enfrentaram a polícia (foto) quando marchavam até um templo situado numa área em disputa na fronteira com o Camboja.