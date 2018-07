Chove forte e pode cair granizo no Sul do país hoje

O dia ficará nublado com chance de temporais acompanhados de rajadas de vento, além, de chance para queda de granizo a qualquer hora do dia no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Entre o litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas o tempo fica instável, com aberturas de sol e chuva passageira a qualquer hora.

No norte do Espírito Santo e sul da Bahia e na faixa entre o noroeste do Maranhão e o sul do Amazonas haverá pequena possibilidade de pancadas de chuva à tarde. No norte da Região Norte haverá pancadas de chuva isoladas e localmente fortes. Nas demais áreas do Brasil o sol aparecerá entre nuvens. As informações são do CPTEC.