Chove forte na zonas sul, oeste e centro de São Paulo A cidade de São Paulo registra chuva forte na zona oeste, sul e central na tarde desta sexta-feira. Por volta das 16h30, a precipitação era forte nos bairros do Butantã e Pinheiros, na zona oeste, Morumbi, na zona sul, e centro da capital paulista. No restante da cidade, chove leve com pontos moderados.