Chove na maior parte do País neste sábado

No leste de São Paulo, leste do Paraná e de Santa Catarina haverá chuva isolada, mas que poderá ser forte em algumas localidades. Há chance de chuva no leste do Nordeste, principalmente no litoral e no norte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do Estado, haverá variação de nebulosidade podendo chegar a parcialmente nublado no período.

As temperaturas máximas estarão baixas em parte do Sul e do Sudeste do Brasil, principalmente em áreas com maior altitude. No Rio Grande do Sul, o mar ficará agitado.

Em São Paulo, a temperatura não passa dos 20ºC, com a mínima de 13ºC. Pode chover a qualquer momento e a umidade relativa do ar fica entre 86% e 99%.