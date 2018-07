Chove na zona sul de SP na noite desta quarta-feira

Na Região Metropolitana, as chuvas atingem moderadamente os municípios de Santana de Paranaíba, Barueri, Cotia, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra. No Grande ABC, também observa-se precipitação moderada entre São Bernardo e Diadema.

Vento

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, foram registradas rajadas de vento por volta das 18 horas com velocidade de 50km/h. Com os fortes ventos, também foram relatadas quedas de árvores em diversos pontos da cidade.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a noite continua com condição para chuvas, entretanto de forma isolada e rápida. As temperaturas ficam mais agradáveis, e durante a madrugada a mínima prevista é de 20ºC.

Na quinta-feira são esperadas pancadas de chuva com trovoadas durante a madrugada e o início da manhã. As precipitações tendem a ser passageiras. O calor diminui, e os índices de umidade ficam mais elevados. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.

Na sexta-feira, 21, a frente fria começa a se afastar, mas ainda deixa instabilidades sobre a Grande São Paulo. O dia fica encoberto e com chuvas de intensidade fraca por vezes moderada. As temperaturas caem um pouco mais, oscilando entre a mínima de 17ºC e a máxima de 24ºC.