Chove no sul do país e tempo abre em outras regiões

Chove também entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. No interior e leste de Minas Gerais, a possibilidade de chuva é menor, mas também existe, podendo ocorrer alguma pancada de forma localizada. Na porção mais oeste do norte do Brasil e em parte do centro-oeste poderá ocorrer pancadas de chuva de forma isolada.

A partir do início da tarde, chove no leste do Amapá e no nordeste do Pará. Há possibilidade de chuva fraca no litoral brasileiro, entre o leste da Bahia e Pernambuco.

Nas demais áreas do País, haverá predomínio de sol e a presença de poucas nuvens. No interior do Brasil, as temperaturas deverão ser elevadas e a umidade do ar estará baixa, principalmente no período da tarde.

Em São Paulo, a máxima chega a 30ºC, com mínima de 17º. A umidade relativa do ar não será muito baixa, alcançando a mínima de 46%. Não há previsão de chuva para o Estado.