Chris Brown bate carro na véspera dos Grammy Awards

O acidente veio na véspera dos Grammy Awards, quase exatamente quatro anos após Brown agredir sua namorada, a cantora Rihanna, na noite antes da cerimônia de premiação em 2009.

No mais recente incidente, Brown disse à polícia de Beverly Hills que fotógrafos perseguiam-no até o momento do acidente, de acordo com o sargento policial Kurt Haefs.

O cantor não foi citado ou preso no incidente, disse Haefs. Ele acrescentou que veículos danificados podem ter sido guinchados.

Relatos da imprensa indicam que Brown dirigia um Porsche preto.

Um representante de Brown, que não foi ferido no acidente, não retornou imediatamente ligações na noite de sábado.

Brown declarou-se culpado em 2009 por agredir e socar Rihanna e enfrenta contínuos problemas legais devido ao caso.

Um juiz de Los Angeles solicitou na quarta-feira um novo relatório sobre o serviço comunitário que Brown deveria realizar como resultado da condenação, após promotores acusarem o cantor de burlar o trabalho.

Promotores citaram ocasiões em que, segundo eles, Brown não estava no local agendado para seu serviço comunitário e, em vez disso, estava apresentando-se ou viajando, uma vez num jato particular em direção a Cancún, México.

Rihanna, que admitiu que continuou a namorar Brown, acompanhou-o a sua audiência jurídica na quarta-fiera.

O advogado de Brown, Mark Geragos, negou as últimas alegações sobre o serviço comunitário do cantor e acusou promotores de perseguir seu cliente.

Neste ano, o álbum "Fortune" de Brown foi indicado para o melhor álbum de música urbana contemporânea nos Grammy Awards.