O evento anual promovido pela casa de leilões Christie's no dia 11 de abril vai beneficiar as ONGs Oceana, Conservação Internacional, Central Park Conservancy e o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais. Nas duas versões anteriores, o rendimento foi de cerca de US$ 5 milhões.

A iniciativa é de Susan Rockefeller e conta com apoio da atriz mexicana Salma Hayek.