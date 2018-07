Christie's estreia leilão virtual com vinhos

Os leilões virtuais, começando com lotes de vinhos raros, ocorrem depois de duas concorridas experiências, uma delas com parte da coleção de Elizabeth Taylor, que somou 9,5 milhões de dólares, e outra com bolsas Hermès, totalizando 229 mil dólares.

A oferta exclusivamente virtual de vinhos inclui Lafites e Latours safra 82, garrafas “"magnum" de champanhe, vinhos do Porto lindamente envelhecidos, e rótulos raros da Califórnia, informou a Christie's, com 246 anos de história no mundo dos leilões.

Cada lote deve sair por valores de 200 a 35 mil dólares. A estimativa é que o total dos 301 lotes alcance mais de 750 mil dólares.

"Como forma de fazer negócios, as vendas exclusivas pela internet são uma progressão muito natural, que oferece aos nossos clientes ainda mais oportunidades para construir e ampliar suas coleções de vinhos finos e raros", disse Scott Torrence, vice-presidente e especialista-sênior em vinhos da empresa.

Os lances virtuais pelos vinhos, que podem ser vistos num catálogo digital, começam em 6 de agosto, e ficarão abertos por duas semanas.

(Reportagem de Patricia Reaney)