Christie's leiloa importantes livros da história da ciência

Mais de 300 livros que representam seis séculos de pensamento revolucionário na ciência, matemática, psicologia e filosofia serão leiloados na semana que vem. A coleção de um só dono contém trabalhos de Nicolau Copérnico, Albert Einstein, Charles Darwin, Karl Marx, Sir Isaac Newton e Johnannes Kepler. Ao todo as obras devem render US$ 6 milhões (R$ 9.8 milhões) no leilão da Christie's de Nova York na terça-feira, 17. Uma cópia da obra De revolutionibus orbium coelestium de Copérnico, impressa em 1543, deve ser vendida pelo preço mais alto, entre US$ 900 mil (R$ 1.47 milhões) e US$ 1.2 milhões (R$ 1.96 milhões). A casa de leilões chama esse volume de "talvez uma das melhores cópias em mãos privadas." A coleção está sendo vendida por Richard Green, um físico aposentado e astrônomo amador de Long Island. A venda também inclui a única primeira edição conhecida da primeira lista telefônica, impressa em 1878, dois anos após a invenção do telefone. O volume de 20 páginas, publicado pela companhia telefônica de Connecticut, contem nomes e números de 391 assinantes da região de New Haven. Ela também fornece dicas úteis para quem quer fazer chamadas: "Se você quiser falar com outro assinante, você deve sempre começar a conversa dizendo 'Hulloa!'" O volume pode chegar a US$ 30 ou 40 mil. Foto: Reuters