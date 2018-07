Chuchu: cooperativa melhora vendas

Uma cooperativa formada em Amparo (SP), exclusiva para a comercialização de chuchu, tem garantido melhor renda para seus associados. "A união dos agricultores para negociar preços elimina a figura do atravessador", diz a gerente da Cooperativa dos Produtores de Chuchu de Amparo (Coopcham), Valéria Gerbi. "O produtor sabe o quanto foi vendido e quanto vai receber." O volume anual comercializado é de 110 mil caixas de 22 quilos e renda de R$ 700 mil. A Coopcham surgiu com 20 membros, há 6 anos, e já está com 38 cooperados, gerando emprego para 80 pessoas, já que, por semana, são feitas até três colheitas. Até julho o preço pago oscilou entre R$ 11,50 em janeiro e R$ 2,35 em março pela caixa de 22 quilos, para um custo de produção de R$ 2. Uniformização Para uniformizar a comercialização, a Coopcham adotou normas próprias, como a disposição do chuchu em caixa plástica, de 22 quilos, recoberta de papel, em vez de apertados caixotes de madeira fechados com pregos. Até roteiros especiais para o caminhão foram desenhados para evitar que o vegetal perca a qualidade durante a viagem. O chuchu é separado conforme o formato, cor e tamanho. A Coopcham elaborou uma tabela de classificação em três tipos: 1A, 2A e chuchu especial. O 1A é um chuchu que seria desprezado na feira pela dona de casa. Em geral tem casca branca ou má formação e vai para cozinhas industriais. "A classificação foi idealizada pela cooperativa, pois não há uma oficial", diz o presidente da Coopcham, Marcelo Petroli. No Sítio N. Senhora Aparecida, o produtor Sérgio Recaneli cultiva 500 pés de chuchu e colhe todos os dias. "O chuchu é uma boa opção de diversificação", diz. O produtor Eduardo Guadaguini, com 750 pés de chuchu, concorda: "Embora o chuchu dê o ano inteiro, é importante não depender de uma única fonte de renda", diz. Em seu sítio ele cria gado e tem uma fábrica de gelo. Para ele, a cooperativa facilitou a vida do produtor. "Com o atravessador, o produtor ganhava bem menos." Informações: Coopcham, tel. (0--19) 3808-3003