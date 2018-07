Chumbo não matou Beethoven, diz cientista Novos exames feitos por um especialista em intoxicação por chumbo da Escola de Medicina Monte Sinai, em Nova York, desmentiram a teoria de que essa teria sido a causa da morte do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827). "Beethoven não sofreu de exposição prolongada ao chumbo", afirmou Andrew C. Todd, professor de medicina preventiva da escola. A causa da morte de Beethoven, aos 56 anos, segue sendo um mistério. Análises de fios de cabelo e de fragmentos do crânio do artista já excluíram sífilis. Entre as suspeitas da causa de sua morte estão doenças coronárias e lúpus. / AP