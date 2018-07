Churrascaria em SP sofre arrastão na tarde de sábado Ao menos oito adolescentes invadiram a Churrascaria Central Park II, na rua Rui Barbosa,no bairro da Bela Vista, em São Paulo, na tarde do último sábado, roubando clientes e dinheiro do caixa, segundo informações da churrascaria. Um dos funcionários teria sido agredido. As imagens do circuito interno serão analisadas pela polícia.