Churrasco de cão causa polêmica na Nova Zelândia

Um homem matou e transformou em churrasco o seu cachorro de estimação na Nova Zelândia, causando polêmica no país.

Paea Taufa, originário do arquipélago de Tonga, matou o animal da raça pitbull terrier em fevereiro com um martelo depois de ter ficado irritado com ele, cortou sua garganta e assou-o.

As autoridades decidiram que o cão foi morto sem crueldade e que Taufa não violou nenhuma lei. Pelas leis de proteção aos animais da Nova Zelândia, não é ilegal matar um cão desde que seja de maneira rápida e indolor.

Um comentarista do jornal New Zealander Herald, Brian Rudman, elogiou Taufa, dizendo que os pitbulls são perigosos.

"Deveriam dar uma medalha para ele. Se todos os donos de pitbulls no país seguissem o exemplo dele, a Nova Zelândia seria um lugar mais seguro."

E Rudman acrescentou: "A fraternidade dos pitbulls deveria ser convencida de que seu bicho de estimação, depois de transformado em churrasco, é delicioso."

Diferenças culturais?

Ativistas pelos direitos dos animais ficaram indignados com o ato e alguns pedem agora uma mudança na lei.

Robyn Kippenberger, diretora-executiva da Sociedade para a Prevenção de Crueldade contra os Animais da Nova Zelândia, disse que as pessoas ficaram muito perturbadas com o incidente.

"Na Nova Zelândia (...) nós consideramos (...) um cão como o melhor amigo do homem e muita gente ficou indignada com esta morte", disse ela à BBC.

Kippenberger disse que conversou com integrantes da comunidade de Tonga no país e que descobriu que esta não é uma questão de diferenças culturais.

"Os tonganeses não costumam comer cães. Não é como na cultura vietnamita ou chinesa, onde os cães são criados para servir de alimento (...) Os tonganeses dizem que isto é muito raro e que só os pobres comem seus cães."

Esta não é a primeira vez que a prática de comer cães causa polêmica. Em 2008, a China ordenou a retirada de carne de cachorro dos cardápios de 112 restaurantes oficiais das Olimpíadas para não ofender visitantes estrangeiros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.