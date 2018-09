Churrasco em enterro

Até recentemente, a evidência mais antiga de grandes festas comunais datava do Neolítico, entre 11 mil e 8 mil anos atrás, depois do surgimento da agricultura e das primeiras cidades. Agora, arqueólogos, escavando uma gruta em Israel, descobriram evidências de festanças que ocorreram há cerca de 12 mil anos.

A caverna de Hilazon Tachtit está no meio do caminho entre o atual porto de Haifa e as Colinas do Golan, na região da Galileia, em Israel. Localizada em uma encosta a 15 quilômetros do Mar Mediterrâneo, a gruta foi ocupada pelos netufianos, cultura que habitou a região entre 15 mil e 11 mil anos atrás. Nesse período, os habitantes da região estavam deixando seu modo de vida nômade, baseado na caça e coleta de alimentos, e adotando um outro, mais sedentário, organizado em pequenas vilas nas quais se iniciava a prática da agricultura.

Na caverna foi encontrada em uma área escavada, de aproximadamente 30 metros quadrados e menos de 1 metro de profundidade, cujas paredes estavam recobertas com pedaços de pedras trazidas do exterior. No fundo dessa área foram encontrados diversos buracos de aproximadamente 2 metros de diâmetro e 2 metros de profundidade. Cada buraco estava coberto por um grande pedaço de pedra. Debaixo da pedra foram encontrados esqueletos humanos e muitos ossos de animais.

Em um dos buracos foram achados diversos fragmentos de ossos de um parente primitivo do boi (Bos primigenius), que representam pelo menos dois indivíduos adultos e um filhote. Os ossos têm marcas indicando que a carne foi totalmente retirada e o tutano dos ossos longos, removido, após ter sido exposto por meio de fraturas. Além disso, as marcas de queimaduras no ossos e sua disposição indicam que eles foram enterrados simultaneamente. Os cientistas calculam que o total de carne obtida com o sacrifício desses três animais foi de aproximadamente 300 quilos.

O mais interessante foi o conteúdo do segundo buraco, cujas paredes foram cuidadosamente revestidas com barro. No fundo havia o esqueleto de uma mulher de uns 45 anos. Ela possuía uma má-formação e era, provavelmente, manca. Além de vários objetos de uso pessoal e um pé humano completo, o buraco continha 5.505 pedaços de ossos de tartaruga-marinha, que, após serem reconstituídos, indicam que pelo menos 71 animais foram sacrificados e enterrados juntamente com a mulher.

As tartarugas foram abertas na junção da carapaça superior com a inferior e, depois de a carne ter sido removida, muitas delas foram fechadas novamente. Marcas de fogo na parte externa das carapaças indicam que elas podem ter servido para preparar a carne. Parte das carapaças foi colocada no fundo do buraco, antes da colocação do corpo da mulher, que foi depositado cuidadosamente, com as pernas cruzadas e a cabeça repousando sobre uma das carapaças de tartaruga. Camadas de ossos e objetos foram colocadas no buraco e, finalmente, ele foi tampado com uma grande pedra.

Os arqueólogos acreditam que provavelmente houve uma festança, na qual foi consumida uma grande quantidade de carne. Em seguida, os restos foram enterrados com o corpo da mulher. Dada a dificuldade de coletar e transportar uma quantidade tão grande de tartarugas-marinhas, os arqueólogos acreditam que os habitantes dessa região não mediam esforços para honrar seus mortos, uma atividade que provavelmente envolvia dezenas ou centenas de indivíduos do grupo social. Tudo indica que o mais antigo churrasco descoberto até agora foi organizado como parte de um enterro.

MAIS INFORMAÇÕES: EARLY EVIDENCE (CA. 12,000 B.P.) FOR FEASTING AT A BURIAL CAVE IN ISRAEL. PNAS, VOL. 107