Chuva afeta 117 mil pessoas no Acre

Os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, Manoel Urbano, Sena Madureira e Epitaciolândia estão em estado de emergência. Cerca de 15% da energia elétrica na capital foi interrompida por medida de segurança.

Na capital, quase 99 mil pessoas e 25 mil imóveis foram atingidos, sendo que a maioria está abrigada em casa de parentes e amigos. Em Brasileia, que teve 95% da área urbana atingida pelas cheias, o governo estadual mandou carros-pipa para que o Corpo de Bombeiros e o Exército ajudem na limpeza para retorno das famílias desalojadas.

O governo federal deve liberar R$ 3 milhões para o estado e R$ 2 milhões para Rio Branco, com o objetivo de ajudar no socorro às vítimas. As informações são da Agência Brasil.