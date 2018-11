Chuva afeta 19 cidades e desaloja 1.577 pessoas no ES

Desde domingo, as cidades mais atingidas foram: Itarana, Itaguaçu, Muqui, Santa Maria de Jetibá, Mimoso do Sul, Laranja da Terra, Afonso Claúdio, Brejetuba, Iúna, Ibitirama, Santa Leopoldina, Ibatiba, Bom Jesus do Norte e Colatina. Na Grande Vitória foram registrados alagamentos em Vila Velha, Viana, Cariacica e Serra. Em Fundão, o rio aumentou seu nível em 2,20 metros e a defesa civil local está em alerta.

Segundo a Defesa Civil, na Rodovia BR-262, parte da pista próxima ao Posto Sete Belo, no Km 8, foi interditada devido a um alagamento. Também foi solicitada ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) a reconstrução emergencial de um trecho da Rodovia ES-164, próximo à Itaguaçu.