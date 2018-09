Chuva afeta fornecimento de água em 32 cidades de PE

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), 44 cidades foram prejudicadas. As equipes de manutenção da empresa já conseguiram restabelecer o abastecimento em 12 delas, segundo o diretor de Operações da Compesa, Roberto Tavares. Outras 12 estão com fornecimento parcial de água e 20 continuam sem água.

A previsão é a de que nos próximos três dias 80% do abastecimento seja restabelecido, segundo Tavares. "Em algumas cidades só poderemos ter noção dos danos causados pelas chuvas depois que as águas baixarem", explicou. Na região metropolitana do Recife, os sistemas que tiveram problemas nos equipamentos devido às chuvas já foram restabelecidos.

De acordo com a Compesa, as cidades que estão em situação mais difícil são Correntes, onde as águas do rio levaram parte da adutora que estava acoplada a uma ponte, e Barreiros, onde a Estação Elevatória foi totalmente invadida pelas águas e as bombas foram afetadas. A empresa prevê um prejuízo de R$ 4,5 milhões com conserto de tubulações, substituição de material para restabelecer o abastecimento e atendimento emergencial por carros-pipa.

Entre os municípios afetados estão Sairé, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, São Joaquim do Monte, Vertentes do Lério, Vertentes, Correntes, Altinho, Ibirajuba, Cupira, Lagoa dos Gatos, Angelim, Belém de Maria, Cachoeirinha, São Benedito do Sul, Tacaimbó, Barreiros, Sirinhaém, Primavera, Escada, Aliança, Bezerros, Chã Grande, Frei Miguelinho, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Águas Belas, Garanhuns, Ribeirão, Nazaré da Mata e Machados.