Chuva afeta mais de 130 mil pessoas no MS Mais de 130 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas das últimas semanas no Mato Grosso do Sul, de acordo com relatório divulgado hoje pela Defesa Civil do Estado. Entre elas, há 81 desabrigados (aqueles que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos) e 402 desalojados (aqueles que podem contar com a ajuda de familiares e vizinhos). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva para os próximos dias no Estado.