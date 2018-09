Chuva afeta qualidade das hortaliças

A última semana do verão manteve o padrão das duas semanas anteriores, com chuvas sobretudo no norte e nordeste do Estado. Em Franca, choveu 109 milímetros; em Ribeirão Preto e Barretos, 98 milímetros e, em Jaboticabal, 92 milímetros.

Nessas localidades, o total acumulado é superior ao dobro da média histórica. A temperatura já se aproxima do padrão de outono, apresentando leve declínio, com médias oscilando entre 23 e 24 graus na maioria das localidades, atingindo a média de 26 graus em Presidente Prudente. Há excedente hídrico na maioria das regiões, à exceção de Jaú, São José do Rio Pardo, Votuporanga e Taubaté.

As chuvas beneficiam as pastagens, entretanto a falta de luminosidade, com os dias nublados, impede que as gramíneas se mantenham em taxa máxima de crescimento. O aumento do consumo e a pouca oferta de boi gordo mantiveram os preços em alta no verão, época de boa disponibilidade de pasto. A tendência natural do clima para os próximos meses é de redução das chuvas e das temperaturas, reduzindo, consequentemente, a oferta de pasto.

As chuvas beneficiaram as plantas em desenvolvimento, como o milho safrinha, entretanto dificultaram os tratos culturais como a adubação das lavouras e a colheita, secagem e transporte da safra principal do milho. O excesso de umidade não permite o tráfego das máquinas nas lavouras, sob pena de compactação do solo, principalmente nas áreas de plantio tradicional. Para esses casos, os produtores rurais que usam a técnica do plantio direto são menos afetados, pois o plantio sobre a palhada protege o solo e evita a lixiviação. As chuvas fortes e frequentes vêm danificando as hortaliças, principalmente as folhosas, como a alface e a rúcula no Cinturão Verde, em Mogi das Cruzes e Suzano e também em Piedade, o que se reflete no aumento de preço para o consumidor.

Amendoim. O excesso de umidade no solo dificulta a colheita do amendoim e favorece a proliferação de doenças fúngicas, o que resulta em perda do valor de mercado. O solo encharcado também impede a entrada de colhedoras e os grãos apodrecem no campo sem ser colhidos. Os produtores aproveitaram os intervalos de sol para prosseguir com a colheita da macadâmia em Dois Córregos e do milho verde em Casa Branca. Em Ribeirão Branco, o tomate é colhido com baixa qualidade e com o excesso de umidade e os produtores redobram os cuidados para evitar a proliferação de doenças.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR