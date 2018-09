Chuva afeta tráfego em várias rodovias estaduais de SC

Houve queda de barreira nas rodovias SC-438, entre os quilômetros 24 e 43,9 e 42,4 e 42,42, em Painel, na SC-425, entre o km 71 e 73,7, em Palmeira, na SC-456, entre km 116 e 117 e entre km 125 e 126, em Anita Garibaldi, na SC-408, entre km 28 e 35, em Major Gercino, e na SC-486, entre km 45 e 58, em Botuverá.

Na SC-303, um deslizamento de pista interrompe o tráfego entre os km 152 e 166, em Rio das Antas, e na SWCT-280, no município de Porto União. Na SC-439, uma rachadura na pista impede o tráfego entre os km 11 e 12, em Painel.

A SC-470 apresenta dois pontos de alagamentos. Um entre no km 4, em Itajaí, e outro no km 14, em Ilhota. Uma depressa na pista atrapalha o trânsito no km 11 da SC-430, em Urubici.