Chuva ainda atinge boa parte do País A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está enfraquecendo mas ainda causa chuvas em parte do país hoje, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Uma faixa de nebulosidade continua entre o Amazonas e o Sudeste. Ainda persistirá a chance de chuva forte nestas áreas, principalmente no centro-sul do Pará, Tocantins, centro-oeste e sul da Bahia, norte e nordeste do Mato Grosso, sul do Tocantins e do Piauí, centro-sul e leste do Amazonas, Goiás, Minas e Espírito Santo e áreas isoladas da serra do Rio.