Chuva ainda atinge boa parte do País nesta quarta

A condição de tempo nublado e com pancadas de chuva permanecerá na faixa Norte do País, passando pelo Centro-Oeste, oeste de Minas, em São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina e ainda permanecerá a condição para chuvas intensas em algumas localidades.

O dia ficará nublado no sudoeste do Rio Grande do Sul. No interior da Bahia, norte e nordeste de Minas, no Espírito Santo, norte do Rio e centro-sul do Rio Grande do Sul o dia terá sol e poucas nuvens.

No leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o dia será nublado com possibilidade de chuva. Nas demais áreas do País o dia será de variação de nuvens com pancadas de chuva isoladas. Temperatura estável.