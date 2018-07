Chuva ainda não repôs toda a água do solo

A semana começou com tempo firme, temperatura em elevação e umidade do ar baixa. Mas no sábado, uma frente fria chegou ao Estado, causando chuva fraca em praticamente todas as regiões. A chuva reduziu a deficiência hídrica do período, porém não foi suficiente para elevar a umidade do solo, que continua abaixo de 35% da capacidade máxima de armazenamento. A condição atual não favorece o preparo do solo, por causa da falta de umidade. Nas áreas destinadas à produção de feijão irrigado de Guaíra, Capão Bonito e Itapeva, contudo, o manejo dos solos e a semeadura vêm sendo realizados sem problemas. A chuva não comprometeu a colheita da cana-de-açúcar em Araçatuba, Ourinhos e Sertãozinho, onde os trabalhos de campo, favorecidos pela queda de umidade e tempo seco, continuam em ritmo intenso. A elevação da temperatura e a estiagem também contribuem para elevação do rendimento industrial da cana, decorrente do maior acúmulo de sacarose no colmo. A colheita do café prosseguiu com eficiência e melhoria na qualidade dos grãos por causa do tempo seco. A expectativa é que a safra termine apenas em outubro, por causa do atraso causado pelas chuvas de maio e junho. Mas as chuvas do fim de semana podem induzir o florescimento dos cafeeiros de Espírito Santo do Pinhal, Monte Alegre do Sul e Mococa, com risco de abortamento da florada. CITROS Nos laranjais a condição é parecida, com alta eficiência na colheita, boa qualidade da fruta por causa da amplitude térmica elevada e expectativa em relação à ocorrência de floradas após a chuva do fim de semana. Essa chuva deve favorecer a rebrota das pastagens de Araçatuba, Piracicaba e Sorocaba, mas é necessário que as precipitações voltem a ocorrer para que o crescimento das gramíneas se mantenha. Com isso, os pecuaristas de leite esperam reduzir custos de produção e recuperar prejuízos causados pela queda no preço. Para os pecuaristas de corte, a expectativa é que os preços mantenham os bons níveis deste ano e que o pasto seja suficiente para assegurar a manutenção do gado, permitindo recuperar as perdas de anos anteriores. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br