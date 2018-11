Chuva ainda provoca estragos na rede elétrica do Rio

A companhia informou que Niterói continua a ser a cidade mais atingida por problemas originados das chuvas - ainda há diversos pontos com o fornecimento de energia elétrica comprometido. Até o momento, a companhia informou que os bairros mais afetados são Largo da Batalha, Santa Bárbara, Pendotiba, Itaipu e Fonseca.

Já no município de São Gonçalo, as regiões mais atingidas são Portão do Rosa, Jardim Catarina, Maria Paula e Barro Vermelho. Ainda de acordo a empresa, pontos isolados de Maricá e Itaboraí também estão com fornecimento interrompido.

A Ampla informou ainda, em seu comunicado, que a continuidade da chuva tem dificultado o trabalho de recomposição da rede elétrica, que foi destruída em diversos pontos em razão da queda de barreiras, galhos e árvores. Os alagamentos também estão prejudicando o acesso das equipes de emergência por causa do fechamento das principais vias de acesso às regiões atingidas.

Além disso, a companhia informou que vários pontos que já tinham sido restabelecidos na manhã de ontem foram novamente afetados com as chuvas desta madrugada. Segundo a Ampla, a empresa conta com mais de 400 colaboradores atuando em regime de contingência nas regiões de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, desde segunda-feira, para normalizar a situação o mais rapidamente possível.