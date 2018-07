Chuva ajuda e racionamento é suspenso em Salto Depois de registrar chuvas que totalizaram 29 milímetros, o serviço de água de Salto decidiu na tarde desta segunda-feira, 17, suspender o racionamento que havia sido iniciado de manhã. Na semana passada, a prefeitura havia decretado situação de emergência em razão da crise no setor. De acordo com o diretor do serviço, Rodnei Bergamo, a chuva e a queda da temperatura contribuíram para melhorar o nível dos reservatórios e mananciais que abastecem a cidade. O risco de interrupção no fornecimento não está afastado e depende de novas chuvas, segundo ele.