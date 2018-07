Chuva alaga 37 pontos de SP e afeta voos A chuva que se deslocou do interior paulista atingiu diversos pontos da cidade de São Paulo na tarde de ontem. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a precipitação foi forte em praticamente todas as regiões da capital paulista, com mais intensidade na zona oeste. O temporal causou transtornos no trânsito, com diversos pontos de alagamento, atrapalhou a circulação de trens e fechou temporariamente os Aeroportos de Congonhas, na zona sul, e Cumbica, em Guarulhos.