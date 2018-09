Chuva alaga ao menos 17 pontos de SP A chuva provocava a formação de 17 pontos de alagamentos em São Paulo, a maioria na zona oeste, por volta das 15 horas de hoje. Entre as vias com trechos alagados estão as Avenidas Ermano Marchetti, Pompeia e Marquês de São Vicente. Três trechos estavam intransitáveis, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): um na Rua Turiaçu, junto à Praça Marrey Junior, em Perdizes; outro na Rua Ricardo Cavatton com Hugo D''Antola, na Lapa; e outro na Avenida Pompeia com Francisco Matarazzo, na Pompeia, todos na zona oeste.