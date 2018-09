Chuva alaga área de embarque do aeroporto de Salvador

A situação mais grave foi verificada no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o sistema de escoamento de água pluvial não suportou o volume e uma calha se rompeu, alagando o saguão do terminal em toda a área de embarque e dentro de 25 lojas - 21 delas passaram a maior parte do dia fechadas.

A mais prejudicada foi a Livraria do Aeroporto, onde o forro de gesso do teto cedeu por causa da infiltração. Não houve feridos, mas o proprietário do estabelecimento, Augusto Carvalho, estimou os prejuízos em entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. De acordo com ele, o problema é recorrente. "Já foi a terceira ou a quarta vez, o que mostra um problema na infraestrutura do aeroporto", avalia.

Grandes congestionamentos foram verificados na cidade ao longo do dia. Na Estrada do Coco (BA-099), principal ligação entre Salvador e o litoral norte da Bahia, o trânsito chegou a ficar interrompido por 30 minutos, durante a manhã, por causa de um alagamento da pista. A Codesal registrou, até o fim da tarde, 86 ocorrências, entre elas 23 deslizamentos de terra e um desabamento parcial de imóvel. Não houve registro de feridos, mas a prefeitura já divulgou nove locais para abrigo temporário de pessoas que tenham problemas em seus imóveis.