Chuva alaga avenidas e inunda casas em Sorocaba-SP Uma chuva forte de 40 minutos inundou casas, alagou avenidas e causou transtornos ontem, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A menos de quatro horas da virada do ano-novo, o temporal causou o transbordamento do Rio Sorocaba. Ruas e avenidas do sistema viário central tiveram de ser interditadas. Vários pontos da Avenida D. Aguirre ficaram sob as águas. No Jardim Abaeté, a enxurrada entrou nas casas. Houve também interrupção no fornecimento de energia em bairros da zona leste. Uma árvore caiu no Jardim Piratininga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.