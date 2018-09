Chuva alaga barracões de 2 escolas de samba em SP

De cima do viaduto era possível ver peças de carros alegóricos, como dois bustos de homens segurando tochas, boiando na Avenida Gastão Vidigal, que passa debaixo do viaduto. Segundo Osiene Furtado, carnavalesco da Prova de Fogo, as peças eram de carros alegóricos da Pérola Negra. As estruturas das alegorias, porém, não foram danificadas porque elas já estão no Anhembi, na zona norte.

Já os três carros alegóricos da Prova de Fogo ficaram molhados. Além das alegorias, a escola perdeu fantasias e material para terminar os trabalhos. Essa não é a primeira vez que escolas sofrem com alagamentos. No início do mês, a mesma Pérola Negra alagou e o prejuízo ultrapassou os R$ 50 mil com a destruição de carros e fantasias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.