Chuva alaga casas e causa deslizamento no litoral de SP

Desde a madrugada de ontem, a Defesa Civil santista contabilizou mais de 40 ocorrências, incluindo deslizamento de solo e entupimento de drenagem. As mais relevantes foram os deslizamentos no morro da Penha, no morro do Fontana e no morro Boa Vista. Todos os morros da cidade estão em estado de atenção. De acordo com o órgão, a chuva deverá continuar até o final de semana.

No Guarujá, a chuva foi mais fraca, com um acumulado de 77,4 mm nas últimas 72 horas. Não houve registros de ocorrências, mas os morros estão em estado de atenção. Já em São Vicente, o índice pluviométrico é de 250 mm, o que, segundo a prefeitura, equivale a 20 dias de um mês chuvoso. A chuva causou ressaca no mar e as ondas batem forte nas muretas da Praia do Gonzaguinha.

Em Cubatão houve alagamentos no bairro dos Pilões, com o rio de mesmo nome tendo subido e invadido algumas casas. Nove residências foram atingidas e três famílias ficaram desabrigadas ontem, mas a água já baixou e elas retornaram para seus lares hoje. No sopé da Serra do Mar, a área conhecida como Pedreira da Mantiqueira foi a mais prejudicada, com sete deslizamentos de terra.