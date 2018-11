Chuva alaga casas e provoca deslizamentos em SP

O transbordamento ocorreu durante as chuvas de ontem, no final da tarde. O córrego passa por obras de canalização desde 2008. No entanto, segundo relato dos moradores, as obras estão paradas há mais de um ano.

Segundo Carlos Eduardo Ventura Campos, que representa os moradores e atua como presidente da Frente Comunitária em Defesa das Áreas Livres, até as 4 horas desta sexta-feira, nenhum representante ou órgão da prefeitura havia comparecido para dar apoio às vítimas. "Nossa região aqui do Ariston é esquecida e vítima de preconceito da prefeitura por ser muito pobre. Nós não temos abrigo algum aqui. Se nenhuma providência for tomada, nós vamos bater na porta do gabinete do prefeito", afirmou.

Ontem também, a chuva provocou um deslizamento de terra que atingiu duas casas em um loteamento na Rua Gino Monaldi, no Jardim Varginha, região do Grajaú, zona sul de São Paulo. Não houve feridos. Em razão da chuva, a terra cedeu e arrastou com ela uma árvore e um poste de luz. O loteamento foi construído numa área invadida. Por segurança, as duas casas e parte do terreno foram interditados pela Defesa Civil.