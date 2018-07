Chuva alaga estação de trem na Zona Norte do Rio A estação de trem São Francisco Xavier, no Rocha, zona norte do Rio, está completamente alagada. Para pegar o trem ou atravessar para chegar na avenida Marechal Rondom, uma das principais vias de acesso ao Meier, no subúrbio, é preciso quase mergulhar no acesso às roletas da estação.