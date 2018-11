Chuva alaga museu na zona oeste do Rio O Museu Casa do Pontal, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, amanheceu alagado nesta terça-feira. A tempestade que atinge a cidade desde ontem invadiu e danificou a galeria de exposição permanente. O museu abriga obras das variadas culturas rurais e urbanas do Brasil.