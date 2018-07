Chuva alaga parte de hospital infantil em Teresina-PI A chuva que atingiu Teresina na madrugada de hoje alagou o segundo andar do Hospital Infantil Lucídio Portella, no centro da capital do Piauí. De acordo com a diretoria da instituição, ao menos 25 crianças que estavam internadas no segundo piso, a maioria após a cirurgia, foram transferidas para o térreo e enfermarias. Algumas foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas (HGV).