Chuva alaga parte do saguão de aeroporto em Salvador O saguão de embarque do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), ficou alagado nesta manhã por conta da chuva que atinge a região desde a madrugada. Em razão do mau tempo, o aeroporto operou, entre 7 horas e 9 horas, com o auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista -, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).