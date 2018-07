Chuva arrasta carros e alaga casas em BH e região Uma forte chuva ocorrida na noite de ontem provocou estragos nas cidades de Belo Horizonte e Contagem. O transbordamento do Rio Arrudas arrastou carros e invadiu residências, informou o Corpo de Bombeiros. Várias avenidas, como a Teresa Cristina e a Coronel Benjamin Guimarães e as Ruas Alfredo Guzelha e Hibiscos, ficaram alagadas. No bairro Lindeia, o muro de uma residência cedeu devido a enxurradas.