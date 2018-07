Chuva atinge 24 cidades em SC e afeta 107 mil pessoas As chuvas que atingem Santa Catarina desde ontem afetaram 24 municípios e 107 mil pessoas, segundo dados da Defesa Civil. As cidades de Lauro Muller, Orleans e São Martinho decretaram situação de emergência. Anitápolis e Tubarão são os municípios com maior número de desalojados, com 260 cada.