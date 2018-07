Chuva atinge boa parte do país nesta segunda

Uma frente fria atuará na altura de Santa Catarina e o Paraná, deixando o dia com muitas nuvens e com condição para chuva a qualquer momento no extremo norte do Rio Grande do Sul, Paraná, em Santa Catarina e sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Haverá chance de chuva intensa e acumulado significativo em algumas localidades.

As pancadas de chuvas podem atingir também o extremo sul e extremo sudoeste de São Paulo. Áreas de instabilidades deixam o dia com sol e muitas nuvens e chance de pancada de chuva na faixa norte Mato Grosso do Sul, em parte de Mato Grosso, centro-norte de São Paulo e sul de Minas. Nestas áreas, as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde.

No litoral entre o sul de Pernambuco e Sergipe, a umidade que vem do mar, mantém o tempo instável com condição para chuva fraca a qualquer momento do dia. Na maior parte da Região Norte e norte do Maranhão, Piauí e Ceará, haverá pancadas de chuva isolada, que pode ser localmente forte em algumas localidades. Sol e poucas nuvens nas demais áreas do Brasil.