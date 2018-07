Chuva atinge boa parte do país nesta terça

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) deixará o dia nublado e com pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, nordeste do Mato Grosso, sul do Maranhão, oeste da Bahia, Goiás, Distrito Federal, noroeste e norte de Minas.

No leste de Minas, Espírito Santo e sul da Bahia, o dia ficará encoberto e com chuvas intermitentes. Muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas em todo litoral de São Paulo e do Rio, e Recôncavo Baiano. As pancadas de chuva ocorrerão no período da tarde no oeste do Rio Grande do Sul.

Há possibilidade de pancadas de chuva no sul do Rio Grande do Sul, norte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e centro da Bahia. Variação de nebulosidade entre o leste de Sergipe e do Rio Grande do Norte, e nas demais áreas do país, sol e poucas nuvens.