Chuva atinge boa parte do Sudeste e do Norte do País

O sol predominará em grande parte do Mato Grosso, centro-sul do Tocantins, interior nordestino, norte e noroeste de Minas, em Goiás e no Distrito Federal. Dia de sol entre poucas nuvens no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e na faixa sul do Paraná. Nas demais áreas do Brasil, ocorrerão pancadas isoladas de chuva.

Possibilidade de nevoeiro ao amanhecer no centro-norte gaúcho, centro-oeste catarinense e no sudoeste do Paraná. As temperaturas estarão amenas no Sul do País.