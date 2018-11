Chuva atinge capital e Grande São Paulo

Na capital paulista, chovia com intensidade moderada por volta das 19 horas nas zonas Oeste, Norte, Leste e Centro. Essas chuvas se deslocam para o litoral com velocidade elevada e a previsão para a noite é de leves precipitações e garoa, com temperaturas em declínio.

A semana começa com a entrada de uma nova massa de ar frio que volta a provocar a queda das temperaturas. Amanhã, os termômetros oscilam entre 14ºC na mínima e 19ºC na máxima. O dia deve ser nublado com pancadas isoladas no fim da tarde.