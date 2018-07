Chuva atinge cinco Estados hoje, segundo Sedec A umidade e a presença de áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no sul do Mato Grosso do Sul, em boa parte de São Paulo, no norte do Paraná, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro hoje, segundo alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Pode ocorrer chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 e 60 quilômetros por hora, especialmente no sudoeste, oeste, centro-sul e leste de São Paulo.